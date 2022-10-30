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Кузяев: «Цель «Зенита» — стать чемпионом, мы шаг за шагом движемся к ней»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ.

Кузяев забил единственный гол в матче, реализовав пенальти на 87-й минуте.

«Почему пенальти бил именно я? Во-первых, это тренерская установка — перед матчем обозначается, кто бьет пенальти, и сегодня это был я. Когда исполнил этот удар, Матвей Сафонов слегка задел мяч. На секунду у меня прям сердце остановилось, потому что думал: ну все, он отбил! Но потом я понял, что мяч залетел в ворота, и очень этому обрадовался. И так эмоционально отпраздновали.
Есть ли установка забить рекордное количество мячей или набрать рекордное число очков? Нет, такой установки нет. Мы понимаем, впереди целый круг, еще будут сложные выезды. Первоначальная цель — стать чемпионами, шаг за шагом движемся к ней», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Кузяева.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками в 15 матчах. Команда из Санкт-Петербурга ни разу не проиграла в первом круге — клуб трижды сыграл вничью и одержал 12 побед.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-10-30-daler-kuzyaev-tsel-stat-chempionami-shag-za-shagom-dvizhemsya-k-ney.htm
Далер Кузяев
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