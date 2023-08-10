Квеквескири поделился мнением о проблемах «Факела» с логистикой

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири поделился мнением о проблемах клуба с логистикой.

«Лично для меня как для человека, который четыре года отыграл на Дальнем Востоке, нынешняя ситуация — это тяжело, но терпимо. Человек может выдержать все, надо просто лишнюю информацию убрать из головы. Если будем постоянно переживать, ничего хорошего не будет. В такой ситуации мы, «Краснодар» и «Ростов», что теперь делать? Надо играть», — приводит слова Квеквескири «РБ Спорт».

В турнирной таблице РПЛ «Факел» занимает последнее, 16-е, место, не набрав ни одного очка.

13 августа «Факел» сыграет на выезде с «Зенитом».