29 октября, 13:50
Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири в разговоре с «СЭ» призвал не приглашать в РПЛ слабых легионеров.
«Я считаю, что многие команды сейчас показывают, что есть прекрасные российские футболисты, которые заслуживают играть. «Локомотив», ЦСКА, где очень большую роль играют российские молодые футболисты. В ситуации, когда мы находимся без еврокубков, я считаю, надо давать больше возможностей российским футболистам. Что будет через какое-то время, никто не знает. Если вернутся еврокубки, поднимется уровень и приезжать будут сильные легионеры, которые намного сильнее российских, — вопросов нет. Все же за живую адекватную конкуренцию. Если легионер на две головы сильнее, надо быть придурком, чтобы отказываться. Но сейчас есть много хороших российских игроков, у которых есть возможность проявить себя и вырасти. Пускай играют. Здоровая конкуренция должна быть всегда, но если иностранец приезжает в Россию, то он должен быть как минимум на две головы сильнее. Потому что он приехал сюда зарабатывать деньги, а не проявлять любовь к футболу. Он приехал сюда заработать деньги, показать, на что он способен. Но легионеры слабее не должны приезжать», — сказал Квеквескири «СЭ».
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщал, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле «максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле».
Sandberg
А если на только одну голову выше - приезжать или нет? Непонятно)
30.10.2025
Petr Bitkin
Вроде жикии, спустился с гор, и забивает, и подкатывается, и любит ФУТБОЛ :)
30.10.2025
Владислав
А легионеры за идею что ли? Почему только со своих какие-то неадекватные требования? Что за холопство?
30.10.2025
Владислав
Привозить не должны не только тех, кто слабее, но и тех, кто равен по уровню нашим, а таких легионеров большинство.
30.10.2025
Petr Bitkin
Он задумался: "Зачем живу?" :) Это всех ожидает, как морковка осла буриданова - кушать или сдохнуть? Такими нас сотворили и редуплицировали. "Папа с мамой - чего слАще?". Инстинкт. Мозгами крутя, сообразишь, зачем тебя родили :)
29.10.2025
Petr Bitkin
Лом. Приятно видеть :)
29.10.2025
оппонент
Если бы заранее знать кто кого на сколько голов выше, то и играть не стоило.
29.10.2025
руслан магомедов
НЕ зениты особенно без бразильянов уже не смогут играть. Там и обслуги говорящей на русском, нет Красодар с чмарташкой далеко от зенитов не ушли.
29.10.2025
m_16
А россияне готовы за идею играть, вероятно. Странно тогда, что Химки сдохли.
29.10.2025
Gordon
Так если ты за здоровую конкуренцию, играй и доказывай, что ты сильней, а не призывай не приглашать :)
29.10.2025