29 октября, 13:50

Квеквескири — о легионерах: «Если сильнее на две головы, надо быть придурком, чтобы отказываться. А те, кто слабее, не должны приезжать»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири в разговоре с «СЭ» призвал не приглашать в РПЛ слабых легионеров.

«Я считаю, что многие команды сейчас показывают, что есть прекрасные российские футболисты, которые заслуживают играть. «Локомотив», ЦСКА, где очень большую роль играют российские молодые футболисты. В ситуации, когда мы находимся без еврокубков, я считаю, надо давать больше возможностей российским футболистам. Что будет через какое-то время, никто не знает. Если вернутся еврокубки, поднимется уровень и приезжать будут сильные легионеры, которые намного сильнее российских, — вопросов нет. Все же за живую адекватную конкуренцию. Если легионер на две головы сильнее, надо быть придурком, чтобы отказываться. Но сейчас есть много хороших российских игроков, у которых есть возможность проявить себя и вырасти. Пускай играют. Здоровая конкуренция должна быть всегда, но если иностранец приезжает в Россию, то он должен быть как минимум на две головы сильнее. Потому что он приехал сюда зарабатывать деньги, а не проявлять любовь к футболу. Он приехал сюда заработать деньги, показать, на что он способен. Но легионеры слабее не должны приезжать», — сказал Квеквескири «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщал, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле «максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле».

10

  • Sandberg

    А если на только одну голову выше - приезжать или нет? Непонятно)

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    Вроде жикии, спустился с гор, и забивает, и подкатывается, и любит ФУТБОЛ :)

    30.10.2025

  • Владислав

    А легионеры за идею что ли? Почему только со своих какие-то неадекватные требования? Что за холопство?

    30.10.2025

  • Владислав

    Привозить не должны не только тех, кто слабее, но и тех, кто равен по уровню нашим, а таких легионеров большинство.

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    Он задумался: "Зачем живу?" :) Это всех ожидает, как морковка осла буриданова - кушать или сдохнуть? Такими нас сотворили и редуплицировали. "Папа с мамой - чего слАще?". Инстинкт. Мозгами крутя, сообразишь, зачем тебя родили :)

    29.10.2025

  • Petr Bitkin

    Лом. Приятно видеть :)

    29.10.2025

  • оппонент

    Если бы заранее знать кто кого на сколько голов выше, то и играть не стоило.

    29.10.2025

  • руслан магомедов

    НЕ зениты особенно без бразильянов уже не смогут играть. Там и обслуги говорящей на русском, нет Красодар с чмарташкой далеко от зенитов не ушли.

    29.10.2025

  • m_16

    А россияне готовы за идею играть, вероятно. Странно тогда, что Химки сдохли.

    29.10.2025

  • Gordon

    Так если ты за здоровую конкуренцию, играй и доказывай, что ты сильней, а не призывай не приглашать :)

    29.10.2025

