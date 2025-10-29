Квеквескири — о легионерах: «Если сильнее на две головы, надо быть придурком, чтобы отказываться. А те, кто слабее, не должны приезжать»

Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири в разговоре с «СЭ» призвал не приглашать в РПЛ слабых легионеров.

«Я считаю, что многие команды сейчас показывают, что есть прекрасные российские футболисты, которые заслуживают играть. «Локомотив», ЦСКА, где очень большую роль играют российские молодые футболисты. В ситуации, когда мы находимся без еврокубков, я считаю, надо давать больше возможностей российским футболистам. Что будет через какое-то время, никто не знает. Если вернутся еврокубки, поднимется уровень и приезжать будут сильные легионеры, которые намного сильнее российских, — вопросов нет. Все же за живую адекватную конкуренцию. Если легионер на две головы сильнее, надо быть придурком, чтобы отказываться. Но сейчас есть много хороших российских игроков, у которых есть возможность проявить себя и вырасти. Пускай играют. Здоровая конкуренция должна быть всегда, но если иностранец приезжает в Россию, то он должен быть как минимум на две головы сильнее. Потому что он приехал сюда зарабатывать деньги, а не проявлять любовь к футболу. Он приехал сюда заработать деньги, показать, на что он способен. Но легионеры слабее не должны приезжать», — сказал Квеквескири «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщал, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле «максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле».