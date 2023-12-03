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Сегодня, 07:24

Квеквескири: «В матче с «Балтикой» была нормальная мужская борьба без излишней грубости»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал ничью с «Балтикой» (0:0) в матче 17-го тура чемпионата России.

«Сегодня была вязкая и сложная игра, как и в Казани. Кто бы первым забил, тот и выиграл. Только в Казани у нас было больше стопроцентных моментов. Очень тяжелый матч, но мы старались, бились. Ребята полностью отдавались игре. Не могу сказать, что мы что-то потеряли, потому что мы в этой игре приобрели очко.

Не могу также пока сказать, что у нас не получается в атаке в последних играх. Это мы разберем внутри команды с тренером. Самому мне делать такие выводы некорректно. То, что на поле было много борьбы, – это неплохо. Лучше пусть будет настоящая мужская борьба, чем как в некоторых матчах есть персонажи, которые габаритами намного меньше меня, а валятся от каждого стыка. Сегодня была нормальная мужская борьба без излишней грубости», – цитирует Metaratings.ru Квеквескири.

«Факел» набрал 20 очков и занимает 11-е место в РПЛ. «Балтика» с 13 очками идет 14-й в турнирной таблице.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/kvekveskiri-nekotorye-personazhi-gabaritami-namnogo-menshe-menya-a-valyatsya-ot-kazhdogo-styka-311330/
Футбол
ФК Балтика
ФК Факел (Воронеж)
Ираклий Квеквескири
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