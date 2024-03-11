Квеквескири: «Поле в «Лужниках» «Спартаку» не мешало»

Капитан «Факела» Ираклий Квеквескири поделился впечатлениями от победы в матче 20-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

— Поле как поле. Хорошее поле, — приводит слова Квеквескири «РБ Спорт». — Обеим командам оно давало играть в футбол, «Спартаку» оно не мешало. Мы играли в свой футбол, делали то, что требует тренер. Самое главное — атмосфера внутри команды, мы верим друг в друга. Атмосфера тяжелая вещь, ее надо поддерживать, сохранять. Все хотят играть, у всех амбиции, это нормальная вещь.

— Мы можем говорить, что «Факел» переиграл «Спартак», а не перебил его?

— Перебил? Мы не перебили их, а переиграли. У них всего один опасный момент за игру был. Во втором тайме они уже больше в навал играли, длинными передачами.

— Это не удивило?

— Нет. Все методы хороши, когда борешься за результат.

— Но «Спартак» это исторически про другой футбол.

— Результат требуют, это превыше всего. Результат остается, красивая игра забывается, как и плохая.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком. «Факел» занимает 11-ю строчку.