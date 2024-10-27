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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 13:33

Квеквескири о серии «Факела» без поражений в РПЛ: «Дышать стало полегче, мы раскрепостились»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири ответил на вопрос о серии команды без поражений в РПЛ.

Воронежцы не проигрывали в РПЛ с сентября. Команда Дмитрия Пятибратова сыграла вничью с «Рубином» (0:0), махачкалинским «Динамо» (1:1) и ЦСКА (0:0), а также обыграла «Ахмат» (3:2).

«Дай бог, чтобы эта серия продолжалась и у нас было больше побед. Мы психологически и эмоционально раскрепостились. Каждое очко придает нам уверенности. Сейчас дышать стало полегче. Хотя бы кислород появился», — цитирует Квеквескири «Евро-Футбол.Ру».

После 13 матчей «Факел» с 11 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Ираклий Квеквескири

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