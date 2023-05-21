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Сегодня, 17:45

Футболист «Факела» Квеквескири: «Мы играли лучше «Локомотива» — точно не наиграли на поражение»

Алина Савинова
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Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о поражении команды от «Локомотива» в матче 28-го тура РПЛ (0:1).

«Мы играли лучше «Локомотива» — точно не наиграли на поражение. Играли хорошо, были классные подходы — в итоге не реализовали три стопроцентных момента», — приводит «Чемпионат» слова Квеквескири.

«Локомотив» с 39 очками расположился на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» занимает 12-е место, набрав 27 очков.

В следующем туре железнодорожники сыграют с «Динамо». Воронежская команда встретится с «Крыльями Советов».

Источник: https://www.championat.com/football/news-5110405-kvekveskiri-fakel-igral-luchshe-lokomotiva-my-ne-realizovali-tri-stoprocentnyh-momenta.html
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Ираклий Квеквескири
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