Футболист «Факела» Квеквескири: «Мы играли лучше «Локомотива» — точно не наиграли на поражение»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о поражении команды от «Локомотива» в матче 28-го тура РПЛ (0:1).

«Мы играли лучше «Локомотива» — точно не наиграли на поражение. Играли хорошо, были классные подходы — в итоге не реализовали три стопроцентных момента», — приводит «Чемпионат» слова Квеквескири.

«Локомотив» с 39 очками расположился на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» занимает 12-е место, набрав 27 очков.

В следующем туре железнодорожники сыграют с «Динамо». Воронежская команда встретится с «Крыльями Советов».