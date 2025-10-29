Квеквескири считает, что легионеры обязаны учить русский язык: «Разговорный можно выучить за полгода»

29 октября, 14:05
Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири в разговоре с «СЭ» поделился мнением о необходимости изучения русского языка легионерами РПЛ.
«Требование к иностранцам знать русский язык? Все правильно. Понятное дело, что русский язык очень тяжелый. Но я думаю, за четыре-пять месяцев можно минимум выучить какие-то слова, которые тебе в жизни понадобятся. Как минимум, на тренировках. Я сам, как человек, который играл за границей знаю, что язык в социуме очень сильно помогает и тебя даже больше зауважают в команде. Это очень важно — знать русский язык, если ты сюда приезжаешь. Как минимум, разговорный можно выучить за полгода. Не так уж сложно. Пытаться обязаны все», — сказал Квеквескири «СЭ».
Gordon
Потому что они там живут, а не работать приехали.
29.10.2025
Slim Tallers
Мне нравится слово "обязаны". Не пойму,почему так возмущаются русские в Прибалтике,где прожили всю жизнь и не выучили даже языковый минимум.
29.10.2025
shpasic
ну, Сперцян-то выучил португальский
29.10.2025
Семён Фадеич
Легионеры должны играть лучше доморощенных, а на каком языке говорят, это второстепенно.
29.10.2025
spar001
если в раздевалке все свои из солнечной Бразилии, то зачем что-то учить:grin:...
29.10.2025