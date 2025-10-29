Квеквескири считает, что легионеры обязаны учить русский язык: «Разговорный можно выучить за полгода»

Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири в разговоре с «СЭ» поделился мнением о необходимости изучения русского языка легионерами РПЛ.

«Требование к иностранцам знать русский язык? Все правильно. Понятное дело, что русский язык очень тяжелый. Но я думаю, за четыре-пять месяцев можно минимум выучить какие-то слова, которые тебе в жизни понадобятся. Как минимум, на тренировках. Я сам, как человек, который играл за границей знаю, что язык в социуме очень сильно помогает и тебя даже больше зауважают в команде. Это очень важно — знать русский язык, если ты сюда приезжаешь. Как минимум, разговорный можно выучить за полгода. Не так уж сложно. Пытаться обязаны все», — сказал Квеквескири «СЭ».