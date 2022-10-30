Квинси Промес лидирует в гонке бомбардиров РПЛ после первого круга

Нападающий «Спартака» Квинси Промес лидирует в гонке лучших бомбардиров после первого круга чемпионата России-2022/23.

На счету нидерландца 12 голов в 14 матчах нынешнего розыгрыша РПЛ. На втором месте — Малком из «Зенита» с 11 голами. Бразилец забил все свои мячи с игры, в отличие от идущего на третьей строчке Владимира Сычевого из «Оренбурга», у которого 2 из 11 голов — с пенальти.

Полностью со списком лучших бомбардиров РПЛ по итогам первого круга сезона-2022/23 можно ознакомиться по этой ссылке.

Лучшим бомбардиром РПЛ в прошлом сезоне стал форвард Гамид Агаларов, который забил 19 голов за «Уфу». С сезона-2022/23 он играет за «Ахмат», в этом сезоне у него 1 гол в 8 матчах за грозненцев.