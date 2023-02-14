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Сегодня, 14:06

Квинси Промес не полетел со «Спартаком» на третий зимний сбор в Турции

Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес не полетел с командой на третий зимний сбор в Турции.

«Промес продолжает работать в индивидуальном режиме», — заявил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

31-летний нидерландец пропустил два первых сбора «Спартака» в ОАЭ. 11 января СМИ информировали, что Промес подозревается в передаче 250 тысяч евро Зигфриду Уортелу, обвиняемому в торговле наркотиками, в качестве компенсации за пропавшую партию кокаина.

Позднее в «Спартаке» сообщили, что нидерландец попросил у руководства клуба разрешить ему тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

В сезоне-2022/23 Промес забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 16 матчах чемпионата России.

«Спартак» проведет сбор в Турции с 14 по 20 февраля.

Квинси Промес
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ФК Спартак (Москва)
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