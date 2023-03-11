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Сегодня, 19:40

Промес: «Я уже россиянин, неважно с паспортом или без»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал, как складывается ситуация с получением российского гражданства.

— Как складывается ситуация с гражданством?

— Трудно сказать, без комментариев. Все знают, что я гражданин Нидерландов. На сегодня ситуация такая. Есть ли желание? Я уже россиянин, неважно с паспортом или без.

— Когда будешь готов высказаться о суде?

— Возможно, когда-нибудь. Пока без комментариев. Это не особо интересно. Сейчас мы все сфокусированны на футболе.

— Вы пропустил сборы... Как готовились?

— Я пахал очень усердно и хотел бы поблагодарить личного тренера Илью Голенкова. Благодаря ему я нахожусь в форме.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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49
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