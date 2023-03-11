Промес: «Я уже россиянин, неважно с паспортом или без»

Сегодня, 19:40
Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал, как складывается ситуация с получением российского гражданства.
— Как складывается ситуация с гражданством?
— Трудно сказать, без комментариев. Все знают, что я гражданин Нидерландов. На сегодня ситуация такая. Есть ли желание? Я уже россиянин, неважно с паспортом или без.
— Когда будешь готов высказаться о суде?
— Возможно, когда-нибудь. Пока без комментариев. Это не особо интересно. Сейчас мы все сфокусированны на футболе.
— Вы пропустил сборы... Как готовились?
— Я пахал очень усердно и хотел бы поблагодарить личного тренера Илью Голенкова. Благодаря ему я нахожусь в форме.