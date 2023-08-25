Квинси Промес выпустил новый клип

Нападающий «Спартака» Квинси Промес выпустил новый клип.

31-летний голландец выпустил клип на песню Worst day. За два часа видео набрало около двух тысяч просмотров на Youtube.

В текущем сезоне Промес провел 7 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи.