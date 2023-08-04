Промес: «Сразу понял, что мы похожи с Бонгонда»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о новичке красно-белых Тео Бонгонда.

«Бонгонда? За то короткое время, что мы знакомы, я понял, что мы схожи по своей натуре. Он классно работает, он отличный игрок. Теперь для него важно держать планку. Тео уже помогает команде, для этого он здесь. Так что я только горжусь, но не удивляюсь, — заявил Промес в интервью пресс-службе красно-белых.

Бонгонда перешел в «Спартак» из «Кадиса» в летнее трансферное окно.

В июле он провел 3 матча, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу, отметившись результативным действием в каждом из трех первых матчей за красно-белых.