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Сегодня, 21:34

Промес: «Сразу понял, что мы похожи с Бонгонда»

Виталий Косик
Корреспондент
Квинси Промес (слева) и Тео Бонгонда.
Фото Александр Федоров., «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о новичке красно-белых Тео Бонгонда.

«Бонгонда? За то короткое время, что мы знакомы, я понял, что мы схожи по своей натуре. Он классно работает, он отличный игрок. Теперь для него важно держать планку. Тео уже помогает команде, для этого он здесь. Так что я только горжусь, но не удивляюсь, — заявил Промес в интервью пресс-службе красно-белых.

Бонгонда перешел в «Спартак» из «Кадиса» в летнее трансферное окно.

В июле он провел 3 матча, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу, отметившись результативным действием в каждом из трех первых матчей за красно-белых.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sXlgiiTj9T4&ab_channel=FCSpartakMoscow
Квинси Промес
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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