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Сегодня, 19:15

Промес заявил о желании вернуться в «Спартак»

Квинси Промес.
Фото ФК «Юнайтед»
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Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес, выступающий за «Юнайтед» из Дубая, заявил о желании вернуться в московский клуб.

«Когда в «Спартак»? Не знаю, брат, не знаю. Но я очень хочу», — приводит matchtv.ru слова Промеса.

Форвард выступал за «Спартак» в периоды с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. В феврале 2024 года футболиста задержали в ОАЭ, где он находился на сборах с красно-белыми. Игрок попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Из-за задержания Промес не смог улететь в Москву вместе с командой.

В марте 2024 года прокуратура Нидерландов затребовала экстрадировать футболиста из-за дел о контрабанде наркотиков и ножевом нападении на двоюродного брата, по которым игрок признан виновным.

В июле 2024 года «Спартак» объявил о завершении действия контракта Промеса, в сентябре футболист подписал контракт с «Юнайтед» из ОАЭ.

В начале января 2025 года «СЭ» сообщал, что Промес может получить разрешение на выезд из ОАЭ в феврале.

Квинси Промес. Промеса могут выпустить из ОАЭ. Квинси уже намекнул на возвращение в «Спартак»

Источник: matchtv.ru
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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