Het Parool: Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае

Нападающего «Спартака» Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае, сообщает нидерландское издание Het Parool.

По данным источника, футболист был отпущен на свободу на определенных условиях, которые не уточняются. Известно лишь, что игроку запрещено покидать территорию ОАЭ.

На данный момент Промес ожидает рассмотрения дела о его экстрадиции в Нидерланды. На родине футболист приговорен к двум тюремным срокам. В июне 2023 года его приговорили к полутора годам заключения за нападение на двоюродного брата, в феврале 2024 года — еще к шести годам по делу о контрабанде наркотиков.

Зимой 2024 года Промес отправился со «Спартаком» на сборы в Дубай, но не улетел вместе с командой в Москву в конце февраля. Позднее выяснилось, что футболиста задержали из-за того, что он попал в Дубае в ДТП и скрылся с места происшествия. В марте Промес был помещен под стражу в ОАЭ, в то же время прокуратура Нидерландов запросила экстрадицию игрока.

2 мая адвокат Керем Канатан заявил, что экстрадиция Промеса в Нидерланды может произойти в течение 30 дней.