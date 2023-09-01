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Сегодня, 18:51

Ла лига: «Эспаньол» арендовал форварда «Спартака» Кейта Бальде

«Эспаньол» арендовал форварда «Спартака» Кейта Бальде
Игнат Заздравин
Корреспондент
Кейта Бальде.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Форвард «Спартака» Кейта Бальде на правах аренды перешел в «Эспаньол», сообщается на официальном сайте Ла лиги.

Строчка об аренде 28-летнего сенегальца появилась в списке трансферов на странице второго испанского дивизиона. Кроме того, профиль Бальде появился в списке всех игроков команды. Ранее сообщалось, что «Эспаньол» арендует форварда с правом выкупа.

Бальде выступал за «Спартак» с лета прошлого года. Он провел за команду 19 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу. В текущем сезоне форвард сыграл в 3 матчах, не отличившись результативными действиями.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Кейта Бальде
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Эспаньол
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 - : -
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