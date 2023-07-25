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Сегодня, 23:22

Ди Марцио: «Лацио» предпочел Захаряна экс-полузащитнику «Айнтрахта» Камаде

Руслан Минаев
Арсен Захарян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Лацио» вышел на финальную стадию переговоров по трансферу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио в Twitter.

По данным источника, «орлы» предпочти хавбека бело-голубых 26-летнему японскому полузащитнику Даити Камаде, который в прошлом сезоне выступал в составе «Айнтрахта», проведя 47 матчей (16 голов и 7 передач).

Тем не менее, по информации La Gazzetta dello Sport, главный тренер римлян Маурицио Сарри пока не дал согласия на переход Захаряна. Спортивный директор клуба Анджело Фабиани опроверг новость о договоренностях с московским клубом.

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами.

20-летний футболист является бронзовым призером чемпионата России сезона-2021/22 и финалистом Кубка страны (2021/22) в составе динамовцев.

Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Лацио
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