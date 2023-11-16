Лахиялов поделился мнением о матче «Зенит» — «Краснодар»

Президент махачкалинского «Легиона», бывший нападающий «Анжи» Шамиль Лахиялов оценил матч «Зенита» и «Краснодара» (1:1) и их борьбу за чемпионство.

«Нельзя не отметить, что наконец в Российской премьер-лиги появилась какая-то интрига в борьбе за чемпионство. Не знаю, как он завершится, но по крайней мере по первому кругу можно сказать, что есть реальный кандидат не на чемпионство, а на конкуренцию в борьбе за чемпионство с «Зенитом». Это «Краснодар». Если касаться их очной встречи в пятнадцатом туре, то хотя от многих специалистов были восторженные отклики, что это игра европейского уровня, лигочемпионского, я бы таких авансов не выдавал. Сама по себе игра оказалась не совсем зрелищной. Да, она держала в напряжении, но в ней было мало высокого уровня и осмысленных действий. При этом на поле было много сумбура, суеты и волнения. Ясно, что на кону стояло первое место по итогам первого круга, решалось, кто станет промежуточным чемпионом. Это и сказалось на качестве игры. В последние минут семь-десять «Зенит» показал более-менее целостную игру. Можно сказать, в это время он уже включился», — приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками в 15 матчах. Команда из Санкт-Петербурга уступает лидирующему «Краснодару» 2 очка.