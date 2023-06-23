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23 июня, 23:22

Лахиялов: «Личка заслужил назначение в «Динамо», потому что неплохо поработал в «Оренбурге»

Мария Гусева
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Президент «Легиона» Шамиль Лахиялов прокомментировал назначение Марцела Лички главным тренером московского «Динамо».

«К сожалению, импортозамещение в тренерском цеху у нас в стране не совсем работает, — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Лахиялова. — Многие команды перестали обращать внимание на местных тренеров и делают ставку на иностранных специалистов. То же «Динамо», если не ошибаюсь, уже третий или четвертый раз подряд назначает своим главным тренером иностранца. В «Оренбурге» тоже делают ставку на специалистов из-за границы. Возможно, руководители разочаровались в отечественных тренерах. Но я думаю, что есть специалисты, на которых можно обратить внимание. В том числе и первой лиге. Это и Калешин, который работает в «Акроне», и Василенко, который работает в «Алании». Но, к сожалению, очень редко у нас доверяют своим специалистам. А ведь прославленная академия «Динамо» должна заниматься подготовкой не только футболистов, но и тренеров. Личка, справедливости ради, заслужил свое назначение в «Динамо», потому что неплохо поработал в «Оренбурге», но надо учитывать, что у этой команды есть преимущество, которого нет у других клубов премьер-лиги. «Оренбург» — единственная команда премьер-лиги, принимающая своих соперников на искусственном газоне. Поэтому львиную долю очков они набирают дома».

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года при достижении определенных условий.

Шамиль Лахиялов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Марцел Личка
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