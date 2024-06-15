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Сегодня, 11:13

Лахиялов прокомментировал переход Сафонова в «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов оценил переход российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

— Если честно, я до последнего не верил в осуществление этого трансфера, который стоит в одном ряду с переходом Андрея Аршавина в лондонский «Арсенал». Знаковое событие. Не могу сказать, что оно существенно повлияет на развитие российского спорта и футбола в частности, — цитирует Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».

14 июня «ПСЖ» и «Краснодар» объявили о трансфере 25-летнего россиянина в парижский клуб. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», в которых пропустил 27 голов. 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/36/1005653010_lahiyalov_transfer_safonova_v_psj__kak_perehod_arshavina_v_arsenal
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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