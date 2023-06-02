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Сегодня, 15:41

Лахиялов считает, что «Ростов» способен обыграть ЦСКА в предстоящем матче

Алина Савинова
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Полузащитник и президент махачкалинского «Легиона Динамо» Шамиль Лахиялов поделился ожиданиями от борьбы в заключительном туре РПЛ за второе место.

«К сожалению, за чемпионство и прямой вылет давно уже все было решено. Но если искать интригу, ее можно найти в борьбе за второе место и за непопадание в стыковые матчи. Не исключен вариант, что второе место займет «Ростов». Он способен обыграть ЦСКА на выезде, а «Спартак» при этом, я думаю, сыграет вничью в Самаре», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Лахиялова.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России. Команда из Санкт-Петербурга с 67 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. ЦСКА занимает вторую строчку, набрав 55 очков. «Спартак» идет третьим, имея в активе 54 очка. «Ростов» расположился на 4-й позиции (53 очка).

Матчи заключительного тура РПЛ пройдут в субботу, 3 июня.

 

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005144793_lahiyalov_rostov_sposoben_obyigrat_cska_a_spartak_ya_dumayu_syigraet_vnichyu_s_kryilyami
Шамиль Лахиялов
Футбол
РПЛ
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