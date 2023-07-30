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Сегодня, 14:32

Лахиялов — об уходе Малкома: «Футболист, из-за которого я смотрел российский чемпионат»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Анжи» Шамиль Лахиялов прокомментировал уход форварда «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль»

«Я думаю, если взять в общем, чемпионат России потерял мастера. Малком был здесь одним из сильнейших футболистов. По прошлому сезону, на мой взгляд, самым сильным. Это тот футболист, из-за которого я лично включал телевизор и смотрел российский чемпионат. С уходом Малкома, по-моему, больше потеряла РПЛ, чем «Зенит», — цитирует Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».

«Аль-Хиляль» 26 июля объявил о переходе Малкома из «Зенита». 26-летний бразилец подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт до 2027 года. Сообщалось, что «Зенит» получит за переход в общей сложности 60 миллионов евро.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005252525_lahiyalov_s_uhodom_malkoma_v_al-hilyal_rpl_poteryala_bolshe_chem_zenit
Малком Филипе (Малком)
Шамиль Лахиялов
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
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