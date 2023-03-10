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Сегодня, 12:34

Лахиялов заявил, что не стоит предъявлять претензии к Тикнизяну за выбор сборной Армении

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Легиона» Шамиль Лахиялов прокомментировал вызов защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна в сборную Армении и его решение выступать за национальную команду этой страны.

«В принципе, выбор Тикнизяна понятен. Парень хочет играть на международном уровне, а в связи с отстранением российских клубов от еврокубков такой возможности у него и у «Локомотива» в ближайшее время не будет. Вот парень и решил попробовать себя хотя бы на уровне сборной и показать себя в надежде на то, что его заметит кто-то из сильных зарубежных чемпионатов и пригласит туда. Я думаю, каждый футболист мечтает играть в топовых европейских клубах и еврокубках. Поэтому выбор Тикнизяна очевиден. И предъявлять здесь претензии к футболисту, я думаю, не стоит. Все-таки спортивная карьера не такая долгая, а Тикнизян уже не самый молодой футболист», — приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».

23-летний защитник вызван в сборную Армении на предстоящий матч квалификации Евро-2024 против сборной Турции, который пройдет 25 марта.

В текущем сезоне Тикнизян принял участие в 25 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1004899930/1005043352_lahiyalov_ne_stoit_predyyavlyat_pretenzii_k_tiknizyanu_za_vyibor_sbornoy_armenii
Наяир Тикнизян
Шамиль Лахиялов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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