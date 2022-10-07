Лахтер: «Аршавин — душный. Когда говорю про его патологическую жадность, я не приукрашиваю»

Известный футбольный агент Деннис Лахтер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своем бывшем клиенте — Андрее Аршавине.

— С Аршавиным после ухода хоть раз сели, нормально поговорили?

— Нет. Изредка встречались лицом к лицу. Его «Кайрат» приезжал играть с «Маккаби» Тель-Авив.

— У вас было желание объясниться с Аршавиным?

— Ни малейшего. Думаю, у него должно было возникнуть желание что-то мне рассказать. А я-то что? Это все равно что залезу к вам в карман — и вас же попрошу растолковать, зачем я так поступил. Ну, не вяжется!

— Истинная причина всего — простая жадность?

— Конечно! Человек, смалодушничав, сделав пакость, обязательно найдет оправдание своему поведению. Что-то придумает для самого себя.

— Чудеса. Нам казалось — когда идет счет на миллионы, человек перестает жадничать в мелочах.

— Я жил в Голландии — более скупых людей не встречал. До абсурда! Голландский день рождения — пригласить в гости, налить два стакана воды, положить три маслины. Так вот Шава... Это голландец, умноженный на три. В жизни не видел человека с такой патологической жадностью.

— Яркий образ.

— Мы пойдем пиццу есть вчетвером — так перед тем, как принесут счет, Андрюша выйдет в туалет. Чтобы не участвовать в оплате пиццы. Понимаете, о чем я? А разве может нормальный мужик так вести себя с детьми? С алиментами? Вам как-то откликаются эти истории?

— Они выглядят странными.

— «Странными»? Да это дикость! Отказываться от собственных детей, говорить — «может, они не мои» — странно?! Я не представляю, что должно случиться, чтобы я жене сказал: «Может, это вообще не от меня дети?»

— Сколько их у вас?

— Восемь.

— Ого! Вы времени не теряете.

— Никогда не теряю. Но есть поступки, после которых люди перестают для меня существовать. Вот и все. Что касается Шавы — он душный. Думаю, сегодня у него не осталось людей из прошлого, с кем поддерживает отношения. Кроме Быстрого. С Аршавиным не общаются ни прежние кенты, включая Кержа и Анюка, ни детские друзья. Андрей так себя ведет, что не оставляет людям шанса даже намекнуть на встречу. Сделать звонок.

— Настолько эгоистичен?

— Даже не эгоистичен! Вот этого как раз в нем нет: «Я — Аршавин»! Хотя цену себе знает. Там много обид идет из детства. Вот и предъявляет счета.

— Тогда можно понять.

— Я тоже в коммуналке жил! И что? Давиться за каждую копейку? Когда говорю про патологическую жадность Аршавина — я не приукрашиваю. То, что есть.