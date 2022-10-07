Лахтер: «Каждые два года Аршавин переподписывал контракт с «Зенитом, получая пятак подъемных»

Известный футбольный агент Деннис Лахтер, ставший героем «Разговора по пятницам», приоткрыл подробности знакомства с Андреем Аршавиным.

— Первую встречу с Аршавиным помните?

— Евро-2008, Вена, отель NH. До этого только по телефону разговаривали. Там, на чемпионате Европы, я видел, как Аршавин корил себя за идиотскую подножку с Андоррой. Дали три матча дисквалификации, затем сократили до двух. Я прекрасно понимал, что он на пике карьеры. Могу увезти. У меня же задолго до этого было общение с его бывшими агентами.

— И что услышали?

— Дословно: «Аршавин за границу не поедет, он никуда не хочет, у него в «Зените» все нормально». Каждые два года переподписывает контракт, получая пятак подъемных!

— Пять миллионов долларов?

— Евро! Агенты забирают довольно серьезный процент. Так на фиг куда-то уезжать, Андрюха? На прогнивший Запад? Здесь будем! Вдруг после этого мне звонит человек, предлагает заняться переездом Аршавина.

— Что ответили?

— «Да идите вы со своим Аршавиным... Никуда он не хочет уезжать! Что мне время терять?» — «Как это не хочет?» — «Так мне его агент сказал». — «Андрей об этом ничего не знает... Давай он сам тебе позвонит».

— Любопытный поворот.

— Когда я Андрею обо всем рассказал, он просто осыпался. «Мне никто ничего не говорил... Убеждали, что нет спроса, никаких предложений! Уж думал, неужели я такой говно-футболист?»