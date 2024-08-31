Лахтер — об интересе «Севильи» к Тикнизяну: «Россияне в Европе не играют. Таких, как он, там сотни»

Футбольный агент Деннис Лахтер прокомментировал информацию об интересе «Севильи» к полузащитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну.

Ранее агент Тикнизяна Александр Клюев рассказал «СЭ», что испанский клуб делал официальное предложение по трансферу игрока.

«Что касается варианта с бесплатной арендой Тикнизяна в «Севилью», то все логично. Тикнизян никогда не играл за границей, россияне себя полностью девальвировали. Сегодня из россиян в Европе никто не играет, даже Головин, отдувавшийся за всех, и тот травмирован.

Никогда не был фанатом Тикнизяна и прекрасно понимаю, почему ЦСКА от него избавился. В Европе таких, как он, сотни. «Локомотив» не хочет его продавать и поэтому поднял цену до той, за которую сможет найти достойную замену. Ведь ликвидные левоногие россияне на его позиции у конкурентов. Логика ясна.

Каждый из последних трансферов российских футболистов в Европу, всё сильнее доказывает их несостоятельность. Поэтому бесплатная аренда с опцией выкупа с точки зрения логики европейских клубов вполне объяснима. Сегодня брать россиянина и платить деньги — огромный риск», — цитирует Лахтера Metaratings.

25-летний Тикнизян выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. На его счету 16 голов и 14 результативных передач в 96 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6,5 млн евро.