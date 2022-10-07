Лахтер: «Соловьев снял квартиру у Аршавина. Сразу завел лемура и экзотических собак»

Известный футбольный агент Деннис Лахтер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своем бывшем клиенте — экс-полузащитнике «Динамо» и «Зенита» Иване Соловьеве.

— Соловьев сам виноват, что не раскрылся в «Зените»?

— Начнем с того, что много шансов там он и не получил. Окончательно зачехлил его уже Виллаш-Боаш...

Соловьев мог бы там заиграть, если бы полностью сконцентрировался на футболе. Мальчишка-то способный. Шустрый, по-спортивному злой, дисциплинированный. Вообще не употребляет алкоголь. Но деньги немножечко вскружили голову. Чудил в Питере со своей Аней.

— Как?

— Тратили бабки направо и налево. Покупали дорогие автомобили, снегоходы, завели лемура и экзотических собак. Я говорил: «Какие на фиг лемуры?! Вам что, делать нечего? Родите ребенка!» Квартиру они снимали у Аршавина. Помню, заехал я в гости. Пока на кухне сидели, собачка мои туфли сожрала. Пришлось новые покупать... А как Ваня вел себя за рулем?

— Гонял?

— Не то слово! Дурдом! Даже по переулкам летал на несусветной скорости. Я с ним прокатился — сразу напихал: «Ты что творишь? А если ребенок на дорогу выскочит? Ты же не успеешь затормозить!» Соловьев усмехнулся: «Так не выскочил же...» Мозги на место встали после случая с Ильиным, его кентом по динамовскому дублю. Тот устроил ДТП, двое погибли — ну и присел на пять с лишним лет. Ваня, кстати, другана не бросил, в тюрьме финансово помогал.