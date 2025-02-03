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Сегодня, 13:02

Лакович оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Камила Абдурахманова
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Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович рассказал о чемпионате России и борьбе за первое место.

— «Спартак» идет на третьем месте в РПЛ, команду возглавляет ваш соотечественник Деян Станкович. Как оцените шансы на то, что команда станет с ним чемпионом?

— Хорошо знаю Деяна. Как и то, что здесь очень конкурентная борьба. И потом в РПЛ ведь не только Станкович, но и Николич в ЦСКА, который известен у нас в Сербии по работе в «Партизане». Так что давайте смотреть за развязкой, — приводит слова Лаковича «РБ Спорт».

«Спартак» идет на третьем месте в РПЛ с 37 очками и отстает на два балла от лидирующего «Краснодара» и идущего вторым «Зенита».

Источник: «РБ Спорт»
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Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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