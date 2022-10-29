Лаксальт не удивился бы приглашению священника на стадион «Динамо»

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Футболист «Динамо» Диего Лаксальт поделился с «СЭ» мнением о том, что «Химки» пригласили священника, чтобы перестать проигрывать.
— Слышал ли ты что-нибудь о том, что «Химки» пригласили к себе на стадион священника, чтобы больше не проигрывать?
— Я не знаю, это их решение, а я могу говорить только о «Динамо». Этот вопрос не для меня.
— Если бы такое произошло в «Динамо», ты бы удивился?
— Нет.
После 13 поражений подряд «Химки» пригласили на стадион священника, но проиграли после этого «Спартаку» (0:5) и «Динамо» (1:6).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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