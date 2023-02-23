Лаксальт получил травму колена

В пресс-службе «Динамо» сообщили, что уругвайский защитник московского клуба Диего Лаксальт получил повреждение колена на сборах в Турции.

«На тренировке 20 февраля Диего Лаксальт получил повреждение левого колена, на следующий день со сбора в Турции игрок отправился в Москву. Обследование выявило повреждение внутренней боковой связки колена, о более серьезной травме речи не идет», — приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

В текущем сезоне Лаксальт провел 12 матчей за «Динамо» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. 23 февраля бело-голубые в Самаре сыграют с «Крыльями Советов» в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России, игра начнется в 15.00 мск.