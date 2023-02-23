0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:40

Лаксальт получил травму колена

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

В пресс-службе «Динамо» сообщили, что уругвайский защитник московского клуба Диего Лаксальт получил повреждение колена на сборах в Турции.

«На тренировке 20 февраля Диего Лаксальт получил повреждение левого колена, на следующий день со сбора в Турции игрок отправился в Москву. Обследование выявило повреждение внутренней боковой связки колена, о более серьезной травме речи не идет», — приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

В текущем сезоне Лаксальт провел 12 матчей за «Динамо» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. 23 февраля бело-голубые в Самаре сыграют с «Крыльями Советов» в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России, игра начнется в 15.00 мск.

Источник: https://tass.ru/sport/17125353
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Чернов оценил переход Пиняева в «Локомотив»
Роша заявил, что ЦСКА очень плохо без Дивеева
Чернов заявил, что Промес набрал отличную форму: «Не ощущается, что его не было на сборах»
«Ростов» отдал Нтумбу в аренду в «Велес»
Смольников: «68 лет на двоих с Дзюбой? Мы пришли помочь команде!»
Смольников — о переходе в «Локо»: «Команда отлично приняла. Никаких проблем не было!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юран: «Если «Зенит» сохранит бразильцев, будет доминировать еще два-три года»

Магкеев заявил, что Бериша боится его: «Надеюсь, он не испугается в ответной игре»