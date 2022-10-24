Лаксальт рассказал, что думает об уходе Варелы из «Динамо»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт поделился мнением по поводу ухода из московского клуба соотечественника Гильермо Варелы.

«Он сделал свой личный выбор, и я его не осуждаю. Каждый из нас отталкивается от разных факторов вокруг: семья, контракт. Ему пришлось так поступить.

Он мой близкий друг, мы знаем друг друга очень давно, с 10 лет. Конечно, я поддерживаю с ним связь. Как я уже сказал, он мой друг и я всегда буду поддерживать его, что бы кто ни говорил про эту ситуацию. Он мой близкий и, если он счастлив, поддержу его выбор», — цитирует Лаксальта Sport24.

24 июля стало известно, что Варела без предупреждения покинул расположение клуба. 31 июля бразильский «Фламенго» объявил об аренде 29-летнего уругвайца у «Динамо». В ответ на это московский клуб выступил с заявлением, в котором сообщил, что никто не согласовывал эту сделку с бело-голубыми.