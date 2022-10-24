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Сегодня, 11:04

Лаксальт рассказал, что думает об уходе Варелы из «Динамо»

Виктория Кравченко

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт поделился мнением по поводу ухода из московского клуба соотечественника Гильермо Варелы.

«Он сделал свой личный выбор, и я его не осуждаю. Каждый из нас отталкивается от разных факторов вокруг: семья, контракт. Ему пришлось так поступить.

Он мой близкий друг, мы знаем друг друга очень давно, с 10 лет. Конечно, я поддерживаю с ним связь. Как я уже сказал, он мой друг и я всегда буду поддерживать его, что бы кто ни говорил про эту ситуацию. Он мой близкий и, если он счастлив, поддержу его выбор», — цитирует Лаксальта Sport24.

24 июля стало известно, что Варела без предупреждения покинул расположение клуба. 31 июля бразильский «Фламенго» объявил об аренде 29-летнего уругвайца у «Динамо». В ответ на это московский клуб выступил с заявлением, в котором сообщил, что никто не согласовывал эту сделку с бело-голубыми.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-24-laksalt-ob-ukhode-varely-iz-dinamo-yemu-prishlos-tak-postupit-on-moy-drug-i-ya-vsegda-budu-podderzhivat-yego
ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
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