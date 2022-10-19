Лаксальт рассказал, почему «Динамо» начало побеждать

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт в разговоре с «СЭ» объяснил, почему команда начала побеждать.

— Вы прервали серию неудачных матчей. Что поменялось?

— Мы работаем над тем, чтобы улучшать игру, хорошо выступать. У нас было две неудачных недели. Теперь нам нужно продолжать работать. Я часть команды. Нужно выкладываться настолько много, насколько это возможно. Вот и все.

— На тренировках что-то поменялось?

— Каждую тренировку что-то меняется. Наш тренер постоянно выясняет, в каких компонентах мы можем прибавлять. Это происходит после каждой игры. Каждый раз мы ищем пути, чтобы улучшать свою игру. В последних матчах мы показали разный подход, а также свой характер. Мы боролись намного больше, чем в прошлых играх. Это хороший путь. Мы понимаем, что «Динамо» должно бороться, отдавать себя.

«Динамо» в 13 турах РПЛ набрало 20 очков и расположилось на 8-й строчке. 22 октября бело-голубые сыграют с «Локомотивом» в 14-м туре чемпионата России.