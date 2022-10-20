Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:49

Лаксальт — об игре Смолова и Суареса: «Возможно, если бы они играли вместе, то создали много проблем защитникам»

Алина Савинова

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал о различиях в игре одноклубника Федора Смолова и бывшего товарища по уругвайской сборной Луиса Суарес.

«Хороший вопрос, ха-ха. Когда я на поле со Смоловым — он. Но они с Луисом абсолютно разные игроки, у них неодинаковый типаж. Суарес забил гораздо больше мячей, чем Смолов. Возможно, если бы они играли вместе, то создали много проблем защитникам. Оба — отличные форварды», — приводит Sport24 слова Лаксальта.

29-летний футболист перешел в «Динамо» летом 2021 года. В текущем сезоне он сыграл в четырех матчах в РПЛ за московскую команду и не отличился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-20-laksalt-kto-kruche-suares-ili-smolov-kogda-ya-na-pole-so-smolovym-on
Луис Суарес
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Федотов и Абаскаль получили дисквалификации: «Достали из видео все»
Роналду ругают за истерику и уход со стадиона «МЮ» до финального свистка
В Минобороны заявили о беспорядочном бегстве украинских войск под Херсоном
Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Власти Самарской области о «Крыльях Советов»: «Клуб должен быть во второй половине первой половины турнирной таблицы»
ЦСКА Пономарев считает, что КДК назначил слишком маленький штраф Федотову и Абаскалю: «Нужен миллион!»
КДК убивает эмоции и лишает нас шоу. Абаскаль и Федотов не заслужили дисквалификацию
«У Абаскаля и Федотова разные статьи». За что КДК РФС дисквалифицировал тренеров «Спартака» и ЦСКА?
Спиридонов о дисквалификации Абаскаля: «Все справедливо. А о Федотове говорить не хочу»
Зарема о решении КДК: «Делается все, чтобы у иностранцев сложилось отрицательное мнение о РПЛ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Власти Самарской области о «Крыльях Советов»: «Клуб должен быть во второй половине первой половины турнирной таблицы»

Ринат Билялетдинов объяснил, почему считает чрезмерной дисквалификацию Абаскаля и Федотова