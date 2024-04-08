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Сегодня, 14:22

Игрок «Динамо» Лаксальт: «Покажем в следующих играх, что хотим быть на первом месте»

Алина Савинова
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Защитник «Динамо» Диего Лаксальт после поражения от «Спартака» (1:2) в 23-м туре РПЛ оценил шансы бело-голубых на чемпионство.

«Всегда надо думать о следующей игре. В каждом матче мы показываем, что способны бороться за титул. В матче со «Спартаком» мы показали это, хотели выиграть, но таков футбол — мы проиграли. В следующих играх покажем, что хотим быть на первом месте по итогам сезона. По силам ли команде взять два трофея? Все зависит от следующего матча. Мы идем от игры к игре», — цитирует Лаксальта Sport24.

«Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером РПЛ является «Зенит», у которого 44 очка. На второй позиции располагается «Краснодар» с 43 баллами.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
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