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Сегодня, 08:15

Лаксальт: «Разговоры извне не должны влиять на «Динамо»

Алина Савинова
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Защитник «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал последние поражения московской команды в РПЛ.

«Нельзя сравнивать два последних матча «Динамо» в РПЛ. Они получились совершенно разными. В игре с «Ростовом» мы были не в лучшей форме, поэтому не смогли победить. Но в матче во «Спартаком» мы заслуживали победу. Нужно было быть более неуступчивыми, забивать голы. В эпизоде с пропущенными голами мы не сыграли компактно, нужно было помочь Лещуку в эпизоде со вторым голом. А так мы выглядели неплохо, с какой стороны ни посмотри», — приводит Metaratings.ru слова Лаксальта.

Также он ответил на вопрос о том, давит ли статус одного из лидеров чемпионата на команду.

«Разговоры извне не должны влиять на команду и игроков. Это нам неинтересно. Нужно сконцентрироваться на работе, на улучшении результатов от матча к матчу», — добавил футболист.

На данный момент «Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Лидером является «Зенит» с 44 баллами. На втором месте располагается «Краснодар», у которого 43 очка.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
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