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Сегодня, 15:40

Лаксальт заявил, что для борьбы за чемпионство «Динамо» нужно усилиться

Алина Савинова
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Защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал, что московской команде необходимо для борьбы за чемпионство.

«Шансы на титул? Я думаю, что если мы хотим бороться за титул, то нам необходимо точечное усиление. В прошлом сезоне мы показали, что можем это сделать, поэтому нам нужно продолжать работать. Вся команда и персонал должны работать ради этого, и, возможно, у нас это получится», — цитирует Лаксальта ТАСС.

В минувшем сезоне «Динамо» стало третьим в чемпионате России. После 4-х туров нынешнего розыгрыша РПЛ бело-голубые с 9 очками располагаются на втором месте в турнирной таблице, уступая лидирующему «Зениту» 3 балла.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
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