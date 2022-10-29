Лаксальт: «Матч против «Химок» не был самым легким в чемпионате»

Сегодня, 20:40
Защитник «Динамо» Диего Лаксальт поделился с «СЭ» ощущениями после разгромной победы над «Химками» (6:1) в матче 15-го тура РПЛ.
«Думаю, мы все же могли бы завершить матч не пропуская, не давая возможность «Химкам» забить, когда матч уже почти завершен. Но получилось так, как получилось. В первом тайме у нас были моменты, в которых мы могли забить еще больше», — сказал Лаксальт «СЭ».
Уругваец также ответил на вопрос о том, был ли матч против «Химок» самым легким в этом сезоне для «Динамо».
«Нет, просто таков результат. Да, «Химки» и в прошлом туре проиграли «Спартаку» 0:5, но так сложилось. Чемпионат долгий, надеюсь, что у них все будет получше. Но мы должны думать о себе и продолжать усердно работать в оставшихся матчах до паузы на игры сборных», — добавил Лаксальт.
«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков).
«Динамо» идет на пятом месте с 26 очками.
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