Lance: «Зенит» хочет выкупить Мантуана у «Коринтианса»

«Зенит» хочет предложить «Коринтиансу» 2-3 миллиона евро за выкуп полузащитника Густаво Мантуана, сообщает Lance.

По данным источника, бразильский клуб может согласиться на предложение сине-бело-голубых и передать российскому клубу до 50 процентов прав на 21-летнего игрока. В данный момент «Коринтиансу» принадлежит 90 процентов прав на Мантуана.

Полузащитник арендован «Зенитом» у «Коринтианса» до конца сезона-2022/23. По окончании арендного соглашения клуб имеет право выкупить игрока. Ранее бразильский тренер «Зенита» Вильям де Оливейра заявил, что Мантуан близок к подписанию полноценного контракта.

На данный момент на счету Мантуана 23 матча за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах, 4 гола и 1 голевая передача.