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Сегодня, 08:03

Лангович — о матчах с «Локомотивом» и «Зенитом»: «Успехом для «Ростова» будут только победы»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Ростова» Андрей Лангович поделился впечатлениями от победы в матче 2-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1).

— Главное, что выиграли, — приводит слова Ланговича Metaratings.ru. — Мы готовились, знали, что делать в этом матче.

— Вы забили гол, ожидали такой щедрости от соперника? Показалось, что они сыграли вальяжно.

— Этот вопрос надо задать сопернику. Мяч отскочил ко мне, я попал в дальний угол.

— У вас продолжается серия выездных матчей: «Локомотив», «Зенит»...

— Успехом мы будем считать только победы. Мы также будем готовиться, готовимся ко всем одинаково.

— Карпин не лукавит, говоря, что ничья с ЦСКА — потеря двух очков?

— Сто процентов! Если вы смотрели игру, то видели, что так оно и было.

«Ростов» после двух матчей набрал 4 очка и расположился на первом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре ростовчане сыграют 30 июля с «Локомотивом».

Источник: Metaratings
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
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