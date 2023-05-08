Лантратов — лучший по отражению пенальти в Европе с момента дебюта в РПЛ

Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов лучший по отражению пенальти в РПЛ и Европе, сообщает Opta Sports.

27-летний голкипер дебютировал в РПЛ в августе 2020 года. С того момента он отразил 8 одиннадцатиметровых из 24. Ни один другой вратарь чемпионата России не отразил больше трех. Ближайший преследователь россиянина в Европе — Эдгар Бадия («Эльче»), на счету которого 7 отраженных пенальти с того момента.

Лантратов провел первую часть сезона в «Химках». В зимнее трансферное окно он перешел в «Локомотив». В матче против «Сочи» в 26-м туре РПЛ он отразил удар Кристиана Нобоа с одиннадцатиметровой отметки.