Лантратов о победе над «Факелом»: «Соперник создал нам сегодня много проблем»

Голкипер «Локомотив» Илья Лантратов прокомментировал победу клуба над «Факелом» (2:0) в матче 29-го тура РПЛ.

Встреча прошла 18 мая в Москве на стадионе «РЖД-Арена». Автором забитых мячей стал нападающий железнодорожников Тимур Сулейманов, оформивший дубль.

— Что можешь сказать по игре?

— Тяжелая игра в первом тайме. Наверное, подстроились под воронежский футбол, отошли к своим воротам. Не совсем получалось выходить через короткий пас. Слава богу, забили быстрый гол. Но соперник создал нам сегодня много проблем.

— До ворот слишком много мячей доходило.

— Бывают такие матчи. Хорошо, что так закончилось.

— Есть ли какое-то улучшение атмосферы в команде?

— Атмосфера и не ухудшалась. Ничего не поменялось, — сказал Лантратов.

На данный момент «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Факел» идет 14-м (29).

25 мая столичный клуб проведет выездную встречу с «Балтикой», а воронежцы в тот же день дома сыграют против «Ахмата».