Сегодня, 08:25
Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов в разговоре с «СЭ» поделился мыслями после победы в матче 5-го тура РПЛ над ЦСКА (1:0).
— Что думаете по игре?
— Хорошая игра. У ЦСКА моментами было преимущество, но мы выжали максимум, выиграли свои микроэпизоды и в концовке получилось забить.
— Вы довольны этим результатом?
— Да. Победа есть победа, идем дальше.
«Локомотив» с 12 очками после пяти туров занимает третье место в турнирной таблице, ЦСКА с 7 очками — на седьмой строчке.
Константин Передерий