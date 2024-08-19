Лантратов — о победе над ЦСКА: «Выжали максимум»

Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов в разговоре с «СЭ» поделился мыслями после победы в матче 5-го тура РПЛ над ЦСКА (1:0).

— Что думаете по игре?

— Хорошая игра. У ЦСКА моментами было преимущество, но мы выжали максимум, выиграли свои микроэпизоды и в концовке получилось забить.

— Вы довольны этим результатом?

— Да. Победа есть победа, идем дальше.

«Локомотив» с 12 очками после пяти туров занимает третье место в турнирной таблице, ЦСКА с 7 очками — на седьмой строчке.

Константин Передерий