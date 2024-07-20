Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

20 июля, 23:30

Лантратов: «Локомотив» будет привыкать играть без ушедших футболистов»

Telegram Дзен

Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов заявил, что красно-зеленые сумеют найти замену ушедшим футболистам.

«Об этом уже много сказано, ушло много качественных футболистов. «Локомотив» будет привыкать играть без них. Кто готов стать лидером? Давайтепроведем несколько туров сыграем и уже посмотрим, кто взял на себя эту роль. Заранее загадывать об этом не хочу», — сказал Лантратов Metaratings.ru.

Летом «Локомотив» покинули Артём Дзюба, Рифат Жемалетдинов, Максим Глушенков, Станислав Магкеев, Маринато Гилерме и Антон Миранчук. В 1-м туре РПЛ «Локомотив» обыграл дома «Акрон» (3:2).

Источник: Metaratings.ru
Илья Лантратов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
День дачника отметят в России 23 июля
РПЛ: основная информация о чемпионате России-2024/25 — клубы, расписание, где смотреть матчи
Бастрыкин поручил проверить слова призывающего убивать россиян украинца
Что нужно знать о Матче звезд НХЛ и КХЛ в Москве
Отрава у дома: более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению
В Роспотребнадзоре заявили о низком уровне заболеваемости листериозом в России
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
МОК допустил изменение состава российских атлетов на Олимпиаде в Париже
Цзю: «Россияне поедут на Олимпиаду без гимна и символики, но все будут знать, что они наши»
МОК уверен, что российские спортсмены будут в безопасности на Олимпиаде
Российские зрители все-таки смогут легально посмотреть Олимпиаду в Париже. Но не по ТВ
Котов объяснил, почему решил принять участие в Олимпиаде
Коротышкин: «Олимпиада под угрозой срыва из-за миграционной политики Франции»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Лантратов: «Акрон» чем-то похож на «Ростов», много задействовал вратаря в игре»

Фомин — об удалении: «Ничего умышленного. Хотел иначе начать сезон»