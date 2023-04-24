Лантратов заявил, что положительно относится к возвращению пива на стадионы

Сегодня, 11:22
Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов после матча с ЦСКА (1:1) в 24-м туре РПЛ рассказал о своем отношении к возможному возвращению продажи пива на российских стадионах.
«Безусловно, возвращение пива порадует болельщиков. Судя по тому, как проходят европейские чемпионаты, с этим никаких проблем не возникало и не возникнет», — приводит Metaratings.ru слова голкипера.
Также он отметил, что положительно относится к возможному возвращению пива на стадионы.
Продажа и употребление пива на российских стадионах были ограничены в 2005 году.