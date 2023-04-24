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Сегодня, 10:35

Лантратов: «За «Химками» интересно наблюдать»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата России, где железнодорожники сыграют против «Химок».

«Конечно, удается следить за «Химками». Следим за всеми командами, все друг друга знают. За «Химками» интересно наблюдать. В очном матче будем получать удовольствие от футбола — и мы, и «Химки». Посмотрим, чем это закончится», — сказал Лантратов «СЭ».

«Химки» набрали 17 очков после 24 туров и занимают 15-е место в таблице РПЛ, отставая от зоны стыковых матчей на одно очко.

Илья Лантратов
ФК Химки
0
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