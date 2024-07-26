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Сегодня, 11:16

Лапочкин дал оценку спорным судейским моментам 1-го тура РПЛ

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказал мнение о спорных судейских моментах в 1-м туре нового сезона РПЛ.

«Нормальное судейство было в первом туре, но два матча стоят особняком: «Локомотив» — «Акрон» и «Химки» — «Динамо» Махачкала. В первом матче было очень много тяжелых ситуаций у Владимира Москалева. К сожалению, сама судейская бригада не увидела атакующую руку Пиняева, они зачитали гол, потом ВАР отлично вмешался и правильно отменил гол. И было два момента, где, возможно, были потенциальные пенальти в ворота «Локомотива»: подножка Тимошенко и игра рукой Морозова. Опять-таки, моменты дискуссионные. Мне кажется, можно понять решения Москалева в этих эпизодах. Осталось только, чтобы в оставшихся 29 турах судьи выдержали эту планку, которую Володя задал.

«Химки» — «Динамо» Махачкала, молодой арбитр Егоров, всего второй матч. Я думаю, что очень неудачный для него, потому что пенальти он назначил только с помощью ВАР. Открытый момент, он стоит, все видит и неправильно трактует эпизод. Это, конечно, очень серьезная ошибка. Второй момент — с атакующей рукой. Он значительно сложнее, но арбитр занял позицию, наверное, не очень, в которой было сложно это увидеть. Если бы он занял классическую позицию, как учат арбитров, думаю, все бы смог сам увидеть. Наверное, это самый неудачный матч в первом туре», — цитирует Лапочкина «РБ Спорт».

2-й тур чемпионата России сезона-2024/25 стартует 26 июля. Матч между «Крыльями Советов» и «Ростовом» состоится в Самаре и начнется в 18.00 мск.

Источник: РБ Спорт
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