Лапочкин назвал бредом возможное назначение угловых за затяжку времени вратарем

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном изменении правил введения мяча вратарями.

«Надеюсь, что не доживем до этого. Если это не проводилось в низших лигах или детских турнирах, то до большого футбола это доберется, мягко скажем, не очень скоро. Много всякого бреда мы слышим по поводу изменения правил, но футбол любит относительную консервативность. Поэтому думаю, что такой бред не приживется. Если вдруг такое правило введут, то это ничего не изменит. Вратари будут просто быстрее вводить мяч в игру, а там где 8 секунд будет 10-12. Судьи не будут свистеть — дураков то нет», — сказал Лапочкин «СЭ».

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) дал добро на продолжение эксперимента. Во время тестов в низших лигах и на турнирах с участием юношеских команд если вратарь удерживает мяч больше 8 секунд, назначается угловой удар либо ввод мяча из аута.

Александр Абустин