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Сегодня, 22:57

Лапочкин назвал две ошибки бригады арбитра Москалева в матче «Краснодар» — ЦСКА

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в комментарии «СЭ» оценил работу арбитра Владимира Москалева в эпизоде с травмой защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 4-го тура РПЛ между армейцами и «Краснодаром» (1:2).

«В моменте с фолом Сперцяна Владимир Москалев даже не зафиксировал нарушение! А это фол и желтая карточка, так как нога Роши находится на весу и нет чрезмерной силы, чтобы показать красную», — сказал Лапочкин «СЭ».

Также бывший арбитр ФИФА оценил работу судейской бригады в моменте с голом Игоря Дивеева в ворота «Краснодара».

«Гол забит правильно. Первый ассистент ошибся, определив вне игры в начале атаки, поэтому правильно вмешались арбитры ВАР-центра и чистый гол Дивеева был засчитан», — добавил Лапочкин «СЭ».

«Краснодар» одержал первую победу в сезоне РПЛ и с 6 очками расположился на седьмом месте в турнирной таблице. ЦСКА с 7 очками — на четвертой строчке.

Константин Передерий

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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