Лапочкин объяснил, почему Безбородов должен был поставить пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Оренбургом»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в комментарии для «СЭ» оценил эпизод с неназначенным пенальти в пользу «Зенита» в матче 25-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Во втором тайме арбитр Владислав Безбородов не назначил одиннадцатиметровый в пользу «Зенита» после попадания мяча в руку защитника гостей Данилы Прохина.

«Конечно же на 78-й минуте должен был быть назначен пенальти, потому что мы видим отставленную руку, которая увеличивает объем тела. Тем более, только что был похожий момент в матче Кубка. Абсолютно непонятно, почему не был назначен пенальти», — сказал Лапочкин «СЭ».

«Зенит» с 50 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. Отрыв команды из Санкт-Петербурга от «Краснодара», занимающего второе место, снова увеличился до четырех очков.

«Оренбург» с 26 очками идет на 12-й строчке в таблице чемпионата России-2023/24.

(Софья Грецкая)