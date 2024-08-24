Лапочкин объяснил, почему Мешков не поставил пенальти в ворота «Зенита»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в комментарии для «СЭ» разборал спорный эпизод в матче 6-го тура РПЛ «Зенит» -«Спартак» (0:0). В концовке встречи защитник «Спартака» Даниил Хлусевич упал в штрафной площади «Зенита» после единоборства с полузащитником Густаво Мантуаном.

«Игрок «Зенита» стремится и играет в мяч, а футболист «Спартака» ногу выставляет чуть в сторону. Игровой момент — никто не фолит», — сказал Лапочкин «СЭ».

«Зенит» (14 очков) продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» (11) поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Пари НН». Матч пройдет 31 августа. «Спартак» в этот же день на своем поле примет «Рубин».

Константин Передерий